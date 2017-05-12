Ведущие Евровидения обеспечили Киеву "победу", и поэтому следующий конкурс также должен пройти на Украине, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман . Об этом он написал в Twitter.

"Наши ведущие вчера были лучше, чем все исполнители. "Евровидение-2018" должно остаться на Украине", — говорится в сообщении.

Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців :) Євробачення 2018 року має залишитися в Україні#Євробачення2017 #Eurovision pic.twitter.com/8dALunE7Gz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 мая 2017 г.

По правилам конкурса, страна-победитель становится хозяйкой мероприятия в следующем году. Однако для Украины прогнозы оказались неутешительными — букмекеры пророчат украинским конкурсантам — группе O.Torvald — последнее место по результатам голосования. Средний коэффициент на их победу составляет 101 к 1.