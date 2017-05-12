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Гройсман объяснил, почему Евровидение "должно остаться" на Украине

Гройсман: Евровидение «должно остаться» на Украине
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Ведущие Евровидения обеспечили Киеву "победу", и поэтому следующий конкурс также должен пройти на Украине, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман. Об этом он написал в Twitter.
"Наши ведущие вчера были лучше, чем все исполнители. "Евровидение-2018" должно остаться на Украине", — говорится в сообщении.
По правилам конкурса, страна-победитель становится хозяйкой мероприятия в следующем году. Однако для Украины прогнозы оказались неутешительными — букмекеры пророчат украинским конкурсантам — группе O.Torvald — последнее место по результатам голосования. Средний коэффициент на их победу составляет 101 к 1.
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Владимир Гройсман
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