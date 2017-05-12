Трипольская ТЭС под Киевом включила в работу второй блок ради Евровидения

На Трипольской ТЭС в городе Украинке в Киевской области включили в сеть второй блок для обеспечения надёжности энергоснабжения украинской столицы на период проведения конкурса «Евровидение».

«С 8:00 10 мая до 24:00 13 мая работает блок №2 Трипольской ТЭС на корпусе А с нагрузкой около 115 МВт для обеспечения максимальной надёжности питания потребителей Киева. Блок работает на угле марки АШ и Т», — цитирует Korrespondent.net пресс-службу НЭК Укрэнерго.

В сообщении корпоративного издания Днепровский энергетик, по данным портала, отмечается, что включение второго блока ТЭС связано с проведением музыкального конкурса «Евровидениe-2017».

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидирован притон, где оказывали услуги гостям Евровидения.