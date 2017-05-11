Гройсман назвал обезьянами избивших ветеранов АТО в Днепропетровске

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что беспорядки в Днепропетровске (переименованный Верховной Радой в Днепр) 9 мая были устроены «бройлерами» и «обезьянами», и потребовал наказать зачинщиков стычек. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает сайт «Гордон».

«Вместо того чтобы пожилых людей и наших ветеранов, которые сегодня воюют за наше государство, поблагодарить и сказать доброе слово, они, обезьяны, бегают и руками машут», — сказал Гройсман.

«Я смотрел на тех бройлеров, которые там бегали, — великие спортсмены (...) Эта титушня должна сидеть просто за решеткой», — заявил глава правительства.

«Титушками» на Украине с 2013 года называют молодых людей спортивного телосложения, используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и прочих акций с применением физической силы.

9 мая в Днепропетровске на демонстрациях по случаю Дня Победы (официально на Украине — День победы над нацизмом во Второй мировой войне) произошли столкновения, в которых пострадали и бывшие участники АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе). Стычки начались из-за использования демонстрантами на памятных мероприятиях «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.