На Украине возмутились фотографией, на которой новый глава полиции города Днепра (бывший Днепропетровск) Виталий Глуховеря изображен в легкой куртке с надписью "СССР". Советник главы МВД страны Антон Геращенко прокомментировал ситуацию, сообщает "112 Украина".

Впервые снимок опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в фейсбуке. Фото вызвало негодование в комментариях. Геращенко, в свою очередь, отметил, что фотографии может быть больше 10 лет.

"Уточните у самого Глуховери, он вам скажет, что этой фотографии больше 10 лет. Вы знаете, если хорошо порыться, может и у меня такая футболка есть. Может, я 15 лет назад занимался в футболке. Если мы будем судить о назначениях людей по футболкам 10-летней давности, то, извините, мы сильную благополучную страну не построим", - отметил Геращенко.

Как отмечается, Глуховеря был назначен на пост главы полиции Днепра 10 мая после увольнения предыдущего руководства.