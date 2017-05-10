Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко , ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что уехала в Индию подальше от "тошнотного Евровидения".

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.

"В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья", — написала Савченко в своем блоге на сайте Gordonua.com.

Она сообщила, что в Индии примет участие в саммите, не уточнив, в каком именно.