Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Савченко заявила, что уехала в Индию от "тошнотного Евровидения"
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что уехала в Индию подальше от "тошнотного Евровидения".
Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.
"В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья", — написала Савченко в своем блоге на сайте Gordonua.com.
Она сообщила, что в Индии примет участие в саммите, не уточнив, в каком именно.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.
Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.
Оставить комментарий