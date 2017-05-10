На Украине потребовали отдать им Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Российская Федерация должна вернуть Украине не только Крым, но и якобы «захваченный» кубанский регион, передает « РБК-Украина ».

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с РФ только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Российской Федерацией», - сказал Омелян.