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На Украине потребовали отдать им Кубань
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Российская Федерация должна вернуть Украине не только Крым, но и якобы «захваченный» кубанский регион, передает « РБК-Украина ».
«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с РФ только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Российской Федерацией», - сказал Омелян.
Отметим, что до этого глава Минюста Украины Павел Петренко попросил Омеляна не позорить кабмин после того, как тот публично пожаловался отменой командировки в Соединенные Штаты Америки.
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