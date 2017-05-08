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В Одессе мужчину задержали за флаг с Орденом Отечественной войны
Фото: Fotolia / O.Farion
Полицейские в Одессе задержали 29-летнего мужчину, на автомобиле которого был установлен флаг с советской символикой, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
К автомобилю задержанного был прикреплен флаг с изображением красной звезды, серпа и молота, а также с надписью "Отечественная война", отметили в полиции.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Он подозревается в распространении запрещенной на Украине советской символики. Как отмечает телеканал, задержанному грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских деятелей.
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