В Одессе мужчину задержали за флаг с Орденом Отечественной войны

Полицейские в Одессе задержали 29-летнего мужчину, на автомобиле которого был установлен флаг с советской символикой, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

К автомобилю задержанного был прикреплен флаг с изображением красной звезды, серпа и молота, а также с надписью "Отечественная война", отметили в полиции.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Он подозревается в распространении запрещенной на Украине советской символики. Как отмечает телеканал, задержанному грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских деятелей.