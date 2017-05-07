Порошенко поздравил украинцев с европейской весной и Евровидением

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с официальным стартом "Евовидения-2017" в Киеве и пожелал им почувствовать себя "народными дипломатами" в дни конкурса.

"Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает "Евровидение" у себя… Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране. Какая страна ни выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной", — приведены слова Порошенко на сайте президента.

"Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату — 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза . Это — первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет", — добавил Порошенко.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.