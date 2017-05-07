Захар Прилепин призвал украинцев «не ходить в украинскую армию»

Российский писатель Захар Прилепин сообщил о потерях украинской армии под Горловкой.

«Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам… Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он также призвал украинцев «не ходить в украинскую армию». «Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя», - написал он.

В комментариях под постом писатель пояснил, почему его запись не сопровождается никакими фото или видеосвидетельствами. По словам Прилепина, он не хочет таким образом выдавать позиций своих подопечных.

В начале года стало известно, что Прилепин переехал в Донецкую народную республику, став здесь заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Сам он рассказал СМИ, что по его инициативе создано подразделение. Он также подчеркнул, что не согласен с тезисом о несовместимости писателя и оружия.