Киев назвал слухами отстранение Украины от «Евровидения»

На Украине заявили, что информация о санкциях в адрес Киева из-за нарушения правил «Евровидения» — это слухи. По словам главы министерства культуры Украины Евгения Нищука, Украину официально никто не уведомлял о рассмотрении вопроса о введении санкций. «Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года - только слухи. Мы не получали никаких официальных писем, чтобы об этом говорить», - сказал министр, сообщается на сайте Eurovision.ua.

Ранее ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга, сообщило об ожидаемых санкциях в отношении Киева и Москвы из-за нарушенных сторонами правил конкурса. Как отмечалось, Украина не обеспечила выступление всех участников, отказав российской участнице Юлии Самойловой во въезде. Российские же представители, в свою очередь, проигнорировали обязательные встречи Европейского вещательного союза в начале 2017 года, что также является нарушением. «В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций. От денежного штрафа, лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет», — заявил Фрайлинг.

Открытие «Евровидения-2017» состоится в Киеве 7 мая. Финал пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.