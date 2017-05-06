Украинцы могут праздновать 9 мая и посещать шествия и акции, такие, как "Бессмертный полк", но правоохранительные органы не допустят антиукраинских высказываний и символики на памятных мероприятиях, написал глава МВД страны Арсен Аваков в Facebook.

"На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!" — заявил министр. Он добавил, что соответствующие попытки со стороны "жаждущих провокаций сил" будут пресечены.

По словам Авакова, акцию "Бессмертный полк" используют, чтобы устроить "внутренние конфликты в украинском обществе".

"Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит", — отметил глава ведомства.