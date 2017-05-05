Киев: российский корабль пытался захватить украинский катер

Министерство инфраструктуры Украины обвинило российский корабль в попытке захватить украинский катер со спасателями. Об этом ведомство сообщило на своей станице в Facebook

«Команда украинского спасательного катера дала отпор незаконным действиям россиян», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 24 апреля недалеко от города Скадовск Херсонской области группа Морской поисково-спасательной службы на катере участвовала в штатных учениях в Черном море. Однако моряки на российском корабле потребовали от спасателей «застопорить ход и лечь в дрейф».

«Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск», - рассказали в пресс-службе.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что экипаж спасательного катера будет награжден за профессионализм. Он отметил «бесстрашие спасателей» и то, что "гордится их действиями, восхищается патриотизмом и преданностью".