Украинские СМИ раскрыли незаконную схему обогащения Турчинова

Журналисты украинских СМИ вскрыли схему ведения бизнеса сети с 1,2 тыс. пунктов обмена валют, которая связана с депутатом Верховной рады Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Украины Александром Турчиновым ; эта сеть, по данным СМИ, уклоняется от сдачи налоговой отчетности. Пункты обмена валют компаний «Абсолют Финанс» и «Магнат» записаны на сожительницу Лукъянчука - Илону Бродовскую, которая является соучредителем организаций. Вопреки закону, там осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов и, соответственно, без предоставления автоматической налоговой отчетности в фискальную службу, сообщает портал «Вести Украина».

«Абсолют Финанс» и «Магнат» не установили положенные законом кассовые аппараты, при этом количество обменников двух компаний составляет около четверти всех лицензированных обменных пунктов Украины

Оксана Бродовская, владелица компаний, работает в киевской школе №304. Среди соучредителей также значится как раз ее 23-летняя дочь, модель Илона Бродовская, и 74-летний отец Григорий Пронько. Помощником Лукъянчука являлся ранее муж Оксаны Бродовской Валентин Бродовский. Он же был и соучредителем «Абсолют Финанс».

При этом офис компании Бродовский получили от тещи Турчинова - Тамары Белибы. Здесь же прописана еще одна валютообменная компания «Октава Финанс», директор которой возглавляет еще одну фирму из этой же сферы, прописанной по адресу самого старого семейного офиса Турчиновых-Белиб. А супруга Лукъянчука Мирослава - бизнес-партнерша матери Турчинова - Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБО Тамары Белибы по ООО «Институт экономики и права».

Только по официальным данным Национального банка, компании «Магнат», «Октава» и «Абсолют» владеют более 1,2 обменных пунктов из 3,5 тыс. легальных обменников Украины.