Киев хочет использовать показания Вороненкова против Януковича в суде

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Накануне защита сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что Вороненков перед гибелью успел дать показания по делу Януковича о госизмене, он также был свидетелем по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

"Все показания будут использованы для подтверждения обвинения в суде. Убитый Вороненков предоставил, я считаю как процессуальный руководитель в этом деле, очень важны показания", —сказал Кравченко.

При этом он сообщил, что допрос Вороненкова не был записан на видео, так как планировалось провести еще другие его допросы и необходимости снимать на видео общение свидетеля со следователем не было.

В то же время он добавил, что согласно практике Европейского суда, показания свидетеля, который умер, могут быть учтены судом при рассмотрении уголовного дела, и прокуратура уже подала соответствующее ходатайство в украинский суд.