Российских туристов не пустили на Украину

Двум российским туристам запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

«… в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины», — говорится в заявлении.

Мужчины находились в киевском аэропорту «Борисполь», куда они прибыли из Минска. По утверждению россиян, они прибыли в Киев на десять дней с туристическими целями. В пресс-службе ведомстве подчеркнули, что 30 апреля не пропустили в страну восемь человек – граждан России, Белоруссии и Киргизии.