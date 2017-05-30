Украинская прокуратура завела уголовное дело по "факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины", сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины

"Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дело заведено по материалам Службы безопасности Украины. По данным СБ, в рамках дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая якобы "гибридной войны России против Украины".

Сообщается, что СБУ для этого дела собирала информацию о конкретных якобы "преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе и Крыму. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.