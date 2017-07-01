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РЕН ТВ
Певца Дельфина не пустили на Украину из-за Крыма
Фото:
РИА Новости
Российский музыкант
Андрей Лысиков
(Дельфин) сообщил в своем Facebook, что украинские власти запретили ему въезд в Киев, передает Inforesist.
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В мире
Дельфин
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