Украинские СМИ обнародовали фото первых репетиций Евровидения. Как сообщает издание "Информатор" на Украину прибыло около 200 артистов.

Фото: eurovision.ua

Сообщается, что уже состоялись репетиции участников из Австралии, Азейбарджана, Бельгии, Грузии, Португалии, Финляндии, Черногории и Швеции. Согласно сообщениям СМИ, участников Евровидения пропускают на Украину в приоритетном порядке.

Фото: eurovision.ua

Напомним, накануне в Киеве открылась фан-зона международного конкурса.