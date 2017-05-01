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Украинские СМИ обнародовали фото первых репетиций Евровидения
Фото: eurovision.ua
Украинские СМИ обнародовали фото первых репетиций Евровидения. Как сообщает издание "Информатор" на Украину прибыло около 200 артистов.
Фото: eurovision.ua
Сообщается, что уже состоялись репетиции участников из Австралии, Азейбарджана, Бельгии, Грузии, Португалии, Финляндии, Черногории и Швеции. Согласно сообщениям СМИ, участников Евровидения пропускают на Украину в приоритетном порядке.
Фото: eurovision.ua
Напомним, накануне в Киеве открылась фан-зона международного конкурса.
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