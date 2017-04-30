Северная Корея пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку USS Michigan

Вооруженные силы Северной Кореи уничтожат атомную подводную лодку ВМС США USS Michigan, если она изменит свое местоположение. Об этом говорится в заявлении на государственном пропагандистском сайте КНДР Uriminzokkiri, передает южнокорейское информагентство Yonhap.

«В тот момент, когда USS Michigan попытается хоть немного сдвинуться с места, она будет обречен и ее ждет судьба стать подводным призраком, который не в состоянии подняться на поверхность. Размещение атомной подводной лодки в водах у побережья Корейского полуострова, приуроченное к развертыванию в этом районе ударной группы супер-авианосца (речь идет об авианосце USS Carl Vinson и его кораблях сопровождения - RNS), призвано еще более усилить военные угрозы в отношении нашей республики», — говорится на сайте Uriminzokkiri.

Подводная лодка с управляемыми ракетами USS Michigan (SSGN 727) 25 апреля пришвартовалась в южнокорейскому порту Пусан, и через четыре дня отправилась в море. Эта подводная лодка класса «Огайо» проводит учения у берегов Корейского полуострова. Ядерный авианосец USS Carl Vinson также участвует в совместных учениях с южнокорейскими военно-морскими силами.

«Будь то ядерный авианосец или атомная подводная лодка, они превратятся в массу металлолома перед лицом нашей непобедимой военной силы», — предупредили пропагандисты Uriminzokkiri.