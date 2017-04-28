Норвегия направит $25 млн финансовой помощи Украине

Норвегия выделит $25 млн финансовой и технической помощи Украине в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

По итогам встречи вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с главой МИД Норвегии Бёрге Бренде стороны подтвердили выделение средств, общий объём которых составит порядка $25 млн.

Также Бренде сообщил о неизменности позиции Норвегии в отношении сохранения санкций против России.

Он отметил прогресс реформ в стране и заявил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.

Ранее сообщалось, что Дания в рамках пятилетней стратегии по поддержке реформ на Украине направит стране €65 млн.