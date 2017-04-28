Лукашенко заверил Порошенко в отсутствии у России планов нападать на Украину из Белоруссии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его в том, что российско-белорусские учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку для вторжения на Украину. «У меня нет никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Белоруссии, но она находится в союзнических отношениях с Россией, а к Москве у нас доверия отнюдь нет», – цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

«Для меня было чрезвычайно важным, что я получил от главы Белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» (..) не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения на Украину с белорусской территории», – добавил Порошенко.

Напомним, в прошлую пятницу Лукашенко заявил, что негативные высказывания Запада о запланированных на осень российско-белорусских учениях «Запад -2017» отражают стремление разорвать военно-политическое единство Москвы и Минска.