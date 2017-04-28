Матвиенко обвинила Киев в саботаже

По словам Матвиенко, продвижения в разрешении кризиса в Донбассе нет. «Причина одна: откровенный саботаж со стороны Киева выполнения минских соглашений. Саботаж, я бы сказала, абсолютный, начиная с договоренностей о прекращении огня, отвода тяжелой техники и заканчивая политическими статьями соглашений», - подчеркнула она.

Глава Совфеда добавила, что в Донбассе ухудшается ситуация из-за транспортной и энергетической блокад. «Не думаю, что Киев не понимает последствия своих шагов. Скорее всего, он намеренно демонстрирует западным партнерам Украины свою решимость добиваться силового решения проблемы», - сказала Матвиенко.

Она призвала западных партнеров Украины оказать давление на Киев и добиться выполнения минских договоренностей.

Ситуацию в Донбассе удалось преломить, когда 12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры «нормандской четверки» (президент России Владимир Путин , украинский лидер Петр Порошенко , глава Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель ). Стороны договорились о прекращении огня. Составленный по итогам встречи документ называют минскими договоренностями. До конца 2015 года Украина должна была провести конституционную реформу, расширяющую полномочия территорий ДНР и ЛНР. Органы самоуправления Донбасса должны были получить право назначать прокуроров и судей, а также создавать отряды «народной милиции».

В минских соглашениях также говорится, что конфликтующие стороны обязаны отвести все тяжелое вооружение в Донбассе на равные расстояния для создания безопасной зоны.