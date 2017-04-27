Украинский офицер раскрыл рецепт победы над Черноморским флотом России

Украине следует заняться производством собственных подводных лодок, с их помощью ВМС страны сможет победить Черноморский флот России. Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

«Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы», — отметил Лупаков.

Он добавил, что современные подводные лодки шумят меньше, чем море. «Поэтому сейчас они становятся самым страшным оружием на море. Защититься от них практически невозможно. Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь», — призвал офицер.

В июле 2016-го депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Андрей Билецкий назвал украинский флот бутафорским. «Нужно понимать: при географическом доминировании Крыма, существовании там мощной авиационной группировки, этот весь прибрежный потешный флот будет потоплен за 40 минут», — заявил он.

ВМСУ насчитывают 11 кораблей. По оценке экспертов, на вооружении украинского флота состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», сторожевой катер «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.