Порошенко о «безвизе»: не дай Бог мне кто-то этот праздник испортит

«Я обращусь к правительству — пусть министры в этот день выйдут и посмотрят, какая ситуация будет на пунктах пропуска. […] И не дай бог, мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит», — заявил Порошенко.

Порошенко также предложил пригласить представителей соседних государств для создания «атмосферы партнерства и праздника». Безвизовый режим вступит в силу 11 июня. Гражданин Украины для пересечения границы со странами ЕС должен иметь биометрический паспорт, обратный билет, бронь отеля, приглашение от родственников, медицинскую справку и наличные средства из расчета не менее 45 евро на один день поездки. Безвизовый режим не дает права на работу в ЕС.