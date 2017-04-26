Украина поднимет в Минске вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС

Украина на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе поднимет вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС и ограничении водоснабжения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Один из вопросов, который будет поднят сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля — нет маршрутов поставок, кроме неконтролируемых территорий или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идёт на неконтролируемые территории», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Насалик отметил, что Киев может остановить работу Луганской ТЭС, так как возможности поставить уголь из украинских портов на эту станцию также нет.

«Если не будет решён этот вопрос... возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счёт Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перебросим со Славянской ТЭС. Но обеспечить там мы не сможем», — отметил министр.

В ночь на 25 апреля Киев отключил электроснабжение неподконтрольных районов Луганской области.