Кремль назвал события в Армении «внутренним делом армянских друзей» 

Армения после известных событий не идет по пути дестабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все, что происходит в Ереване, это внутреннее дело армянских друзей, партнеров и союзников.
«Армения является ценным партнером для России», — приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля. Песков напомнил, что Россию и Армению связывают обширные экономические связи, взаимодействие в области культуры и в других сферах.
В Армении после многодневных акций протеста 23 апреля ушел отставку премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян. На этом посту он пробыл менее недели после избрания его парламентом 17 апреля.