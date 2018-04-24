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Кремль назвал события в Армении «внутренним делом армянских друзей»
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Кремль назвал события в Армении «внутренним делом армянских друзей» 

BFM.RU 24 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Армения после известных событий не идет по пути дестабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все, что происходит в Ереване, это внутреннее дело армянских друзей, партнеров и союзников.
«Армения является ценным партнером для России», — приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля. Песков напомнил, что Россию и Армению связывают обширные экономические связи, взаимодействие в области культуры и в других сферах.
В Армении после многодневных акций протеста 23 апреля ушел отставку премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян. На этом посту он пробыл менее недели после избрания его парламентом 17 апреля.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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