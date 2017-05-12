В Киеве полиция закрыла сеть обслуживавших гостей «Евровидения» борделей

В Киеве и области полиция пресекла деятельности сети борделей, которые обслуживали иностранных гостей песенного конкурса «Евровидение». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По информации правоохранителей, 30-летняя женщина и 32-летний мужчина вовлекли в занятия проституцией более двадцати девушек. «Они оказывали весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс "Евровидение"», — говорится в пресс-релизе.

Организаторы бизнеса руководили сетью притонов из Житомира. «Расчеты, по указанию сутенеров, клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте (...). Все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов», — сообщили полицейские.

В апреле депутат Киевсовета Алексей Давиденко пожаловался на то, что Киев стал «меккой дешевого секс-туризма». Давиденко также высказал пожелание, чтобы на Украину «западные инвесторы так табунами ездили, как турки за девочками».

Песенный конкурс «Евровидение 2017» проводится в начале мая в Киеве, полуфиналы прошли 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.