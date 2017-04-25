СБУ возбудила уголовное дело против иностранных участников Ялтинского форума

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины и находящейся в Киеве.

«Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами», — отмечается в пресс-релизе.

Как отмечают в надзорном ведомстве, иностранные граждане «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума"».

12 апреля прокуратура Украины обратилась в МИД страны с просьбой предотвратить посещение иностранцами Международного экономического форума в Ялте. В феврале кабинет министров Украины одобрил законопроект, которое предоставляет Киеву право ликвидировать ведомства в Крыму.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев отказался признать результаты плебисцита и регулярно называет полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают на соответствие процедуры вхождения региона в состав РФ нормам международного права и отмечают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

III Ялтинский международный экономический форум прошел в Крыму 20-22 апреля.