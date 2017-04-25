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"Дайте денег": у Украинской Нацполиции заканчиваются патроны и бензин
Национальная полиция Украины может остаться без бензина для патрульных машин и патронов для табельного оружия, заявил глава ведомства Сергей Князев.
Князев призвал правительство срочно выделить для Нацполиции
Он призвал правительство срочно выделить для Нацполиции средства в размере более 4,1 миллиарда гривен, что соответствует примерно 150 миллионам долларов.
По мнению Князева, Нацполиция обеспечена бензином и прочими ГСМ только до июля этого года, патроны же и вовсе могут кончиться в мае.
Глава Нацполиции указал, что выделенных в бюджете страны 16,6 миллиарда гривен хватит на обеспечение чуть менее чем 40 процентов потребностей ведомства.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что сделает для стражей порядка "все возможное" в вопросе выделения дополнительных средств.
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