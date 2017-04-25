"Дайте денег": у Украинской Нацполиции заканчиваются патроны и бензин

Национальная полиция Украины может остаться без бензина для патрульных машин и патронов для табельного оружия, заявил глава ведомства Сергей Князев

Князев призвал правительство срочно выделить для Нацполиции

Он призвал правительство срочно выделить для Нацполиции средства в размере более 4,1 миллиарда гривен, что соответствует примерно 150 миллионам долларов.

По мнению Князева, Нацполиция обеспечена бензином и прочими ГСМ только до июля этого года, патроны же и вовсе могут кончиться в мае.

Глава Нацполиции указал, что выделенных в бюджете страны 16,6 миллиарда гривен хватит на обеспечение чуть менее чем 40 процентов потребностей ведомства.