В большинстве районов Луганска восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска после того, как Украина перестала поставлять электроэнергию в самопровозглашенную ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

"Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы республики. Было восстановлено менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах", — говорится в сообщении.

При этом в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Первальск были частично обесточены на короткое время.