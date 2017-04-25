Киев погрузил Луганск во тьму

В ночь на вторник, 25 апреля, Луганск остался без электроснабжения. Однако подачу электроэнергии местные энергетики восстановили менее чем через час после отключения. Об этом сообщает "Луганский информационный центр".

По словам представителей региональных властей, обесточены были только Алчевск и Перевальск.

Ранее директор «ЛЭО» Владимир Грицай заявил, что со среды, 25 апреля, Украина прекращает поставлять электроэнергию в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

«Мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом с Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал Грицай.

По его словам, передачу также остановят и для "Попаснянского водоканала", который поставляет воду в Луганск, Алчевск, Стаханов и другие города.