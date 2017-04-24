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В Киеве обокрали могилу классика украинской литературы
Фото: Nick Grapsy / Wikimedia
В Киеве неизвестные ограбили могилу поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает Espreso.tv.
По данным телеканала, с захоронения на Байковом кладбище похитили «бронзовые элементы». На месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Памятник, находящийся на могиле поэтессы, входит в разряд украинских памятников истории национального значения. Монумент, созданный скульптором Галиной Петрашевич, был установлен там в 1939 году.
Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка) считается классиком украинской литературы наряду с Тарасом Шевченко и Богданом Хмельницким. Портрет поэтессы помещен на купюру национальной валюты номиналом 200 гривен. Поэтесса родилась в 1871 году в городе Новоград-Волынский, умерла в 1913-м в Грузии.
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