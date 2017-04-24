В Киеве обокрали могилу классика украинской литературы

По данным телеканала, с захоронения на Байковом кладбище похитили «бронзовые элементы». На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Памятник, находящийся на могиле поэтессы, входит в разряд украинских памятников истории национального значения. Монумент, созданный скульптором Галиной Петрашевич, был установлен там в 1939 году.