Певица Лолита пообещала рекомендовать сайт СБУ любителям бесплатного порно

Исполнительница подчеркнула, что это ее последнее высказывание по поводу скандала с СБУ и того, что ей закрыли въезд на Украину. Она назвала действия украинских пограничников «удачно выполненной операцией по задержке диверсанта в Конотопе».

23 апреля Милявскую сняли в Конотопе с поезда, следующего на Украину. Позднее в тот же день СБУ опубликовала в Twitter фотографию с певицей, у которой частично обнажилась грудь. Певица заявила, что на снимке изображена не ее грудь.

Лолите запретили въезд на Украину на три года. Это связано с посещением артисткой крымского города Керчь в 2015 году. Киев расценивает посещение полуострова, не санкционированное украинскими властями, как нарушение государственной границы.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.