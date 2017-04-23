Захарченко: Киев пытается втянуть третью сторону в конфликт в Донбассе

Власти Украины пытаются втянуть в конфликт в Донбассе третью силу. Об этом заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко

«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев. Будь то миротворцы или международные полицейские силы», — цитирует Захарченко «Донецкое агентство новостей».

По его словам, третья сторона нужна Киеву для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня.

«Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ . К сожалению, провокация украинской стороне удалась», — заключил Захарченко.

В воскресенье, 23 апреля, при подрыве автомобиля в районе села Пришиб Славяносербского района под Луганском погиб сотрудник миссии ОБСЕ.