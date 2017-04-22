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Климкин назвал решение суда ООН по иску Украины ударом для позиций России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Международного суда ООН по иску против России.
«Оно стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как к постоянному члену Совета Безопасности ООН», — цитирует главу украинского МИД телеканал «112 Украина».
По словам Климкина, Киев продолжит отстаивать свою позицию, поскольку его целью является «защита прав и безопасности граждан Украины».
Ранее Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении России.
При этом Украине было отказано в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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