Глава Минэнерго Украины обещает возобновить энергоснабжение ЛНР после погашения долга

Украина возобновит поставки электроэнергии на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) после погашения задолженности по оплате услуг. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

"Если поступят платежи и долг будет выплачен, мы возобновим поставки электроэнергии", - сказал он. Министр назвал решение прекратить электроснабжение ЛНР "не политическим, а чисто экономическим".

По решению Минтопэнерго Украины с 00:00 часов 25 апреля 2017 года Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

ООН , комментируя ситуацию с отключением энергоснабжения ЛНР, призвали не усугублять страдания жителей Донбасса дополнительными проблемами. По словам официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, "важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше".

В Кремле действия Киева назвали еще одним шагом по отторжению Киевом Донбасса. Этот шаг противоречит духу Минских соглашений и отдаляет от окончательной цели, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее Киев объявил полную транспортную блокаду Донбасса. В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями региона (ДНР и ЛНР), а позднее блокада была закреплена на официальном уровне - Совет национальной безопасности и обороны страны приостановил все транспортное сообщение с регионом.