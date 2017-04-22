Украина прекращает поставки электроэнергии в ЛНР

Украина прекратит поставки электроэнергии в непризнанную республику ЛНР с 25 апреля. Об этом в эфире телеканала ЛОТ заявил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай

«С 25 апреля будет полностью прекращён переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», — сказал Грицай.

По его словам, сейчас технические службы проводят «определенные мероприятия». Электричество прекратят подавать в полночь 25 апреля.

Инициатива исходит из Киева – приказ подготовлен министерством топлива и энергетики.

Ранее в Киеве сообщали о планах лишить ЛНР и поставок воды. В частности, озвучивались планы отключить объекты Попаснянского водоканала. Он поставляет воду в Луганск, Алчевск, Стаханов и другие города республики.