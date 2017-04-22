Украина стремилась в Европу, а попала в Африку - данные ООН

Украина так стремилась в Европу, отказываясь от всего российского, что, по оценкам представителей программы развития ООН на Украине, теперь более 60% населения страны находятся за чертой бедности.

Об этом на пресс-конференции сообщил постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер , передает УНН.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью и о том, что 60% населения находятся за чертой бедности», – сказал Нил Уокер.

Председатель правления Украинского социологического института им. А. Яременко Ольга Балакирева привела еще более печальные цифры. В случае если семья признается бедной при уровне дохода на одного человек в 2700 грн, то бедными на Украине можно назвать более 70% украинцев. Об этом сказано в статье общественного движения «Украинский выбор».

«По данным недавно проведенных институтом исследований, очень бедными себя считают 11% украинцев, еще 29% относят себя к числу бедных. Еще 32,5% опрошенных оценивают свой достаток как ниже среднего. Итого фактически к числу бедных относят себя 72,5% украинцев», – говорится в материале.

Украинские эксперты выяснили, что 65% граждан страны экономят на питании, 57% – на отдыхе, 52% – на коммунальных платежах, 51% – на лекарствах, 49% – на транспортных расходах.

Как отмечает сотрудник Института социологии В. Буткалюк, на Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности в стране, согласно которому семьи, которые тратят от 62% своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде и оплате жилища, живут в бедности, а это почти 90% населения.

«По уровню массовой бедности и нищеты Украина сопоставима с самыми отсталыми африканскими странами», – сказано в статье.

Согласно статистическим данным, в 2016 году среднемесячная зарплата стран СНГ в долларовом эквиваленте составила: в Таджикистане – 124, на Украине – 189, в Молдавии – 242, в Белоруссии – 374, в Армении – 391, в России – 526.