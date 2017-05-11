Бюджет международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», который в эти дни проходит в Киеве, составляет почти два миллиарда рублей (870 миллионов гривен). Этих средств хватило бы на то, чтобы поддержать все украинские угольные шахты. Об этом сообщает интернет-газета «Вести»

Украинцы возмущены запредельными гонорарами артистов, неоправданными тратами и тем, что почти все тендеры проводили в очень сжатые сроки.

Отмечается, что белое полотно, которым власти Киева прикрыли недострой рядом с местом проведения мероприятия, обошлось стране в пять миллионов гривен. При этом "заплатка" уже испортилась и потеряла вид после первого дождя.

Также украинцев возмутили и гонорары артистов. Например Джамале за выступления заплатят 986 тыс. грн (около 34 тыс. евро).

Первый этап «Евровидения» прошел во вторник, 9 мая. В финал прошли 10 участников: Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собраль (Португалия), группа Sunstroke Project (Молдавия), Дихаж (Азербайджан), Деми (Греция), Кася Мош (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Овиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Финал конкурса назначен на субботу, 13 мая.

Всего в 2017 году в мероприятии участвуют представители 42 стран.