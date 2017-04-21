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Лукашенко пригрозил ЕС ответными санкциями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления с посланием парламенту и гражданам страны заявил, что Минск готов выступить против Евросоюза с ответными санкциями. Об этом сообщает «Российская газета».
«Нас не пускают на рынки Евросоюза. Почему мы не защищаем свой, почему мы абсолютно симметрично и адекватно не показали ценность Белоруссии?», - сказал Лукашенко.
Также глава государства отметил, что ждет от правительства Белоруссии «конкретных действий».
По словам Лукашенко, страна должна идти на традиционные рынки, и прежде всего на российский, так как «белорусская экономика востребована в России».
Лукашенко не уточнил, какие санкции может ввести Белоруссия.
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