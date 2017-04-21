Скрипка пояснил предложение о создании гетто для русскоязычных

Рок-музыкант Олег Скрипка пояснил свое высказывание о том, что граждан Украины, которые не могут выучить украинский язык, нужно собирать в гетто. Он отметил, что изучать государственный язык необходимо так же, как это делают в Европейских государствах, и предложил помогать соотечественникам в этом. Об этом он написал на своей странице в Facebook

По его словам, украинцы живут «в искаженном мире». У них недостаточно книг на украинском языке, а также фильмов и Интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей.

«Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто», — написал Скрипка.

Музыкант отметил, что русскоязычным украинцам необходимо помогать в изучении государственного языка, оказывать образовательную поддержку.

«Считаю, что наше государство должно предоставить украинцам больше возможностей, чтобы они могли овладеть родным языком. Но, если часть граждан не способны его изучить, то они сами себя обрекают на асоциальные перспективы. Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку», - добавил Скрипка.