В Сети высмеяли истерику Украины из-за форума в Крыму

Протест Киева, который посчитал проведение Ялтинского международного экономического форума грубым нарушением Россией суверенитета и законодательства Украины, высмеяли в Сети. Пользователи Twitter предлагают в ответ «послать ноту протеста, что они наш Киев занимают незаконно».

«Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых», - отметил @FilinAmvrosiy

МИД Украины направил России ноту протеста из-за Ялтинского форума. Форум-то им чем помешал. Или лишь бы повякать», - заявил @KrasSV. ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dni.ru%2Fpolit%2F2017%2F4%2F21%2F367319.html

🇷🇺 Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.

🇷🇺 Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины обвинили Москву в игнорировании норм международного права в связи с проведением форума в Ялте.

В четверг, 20 апреля, в Крыму начался третий Ялтинский международный экономический форум. В мероприятии участвуют около полутора тысяч представителей 40 государств.