Киев приказал конфисковать уголь из Донбасса

Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что дал поручения фискальной службе и таможенникам приступить к конфискации угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО, чтобы эту продукцию конфисковали», — рассказал Насалик.

Ранее радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. В результате этого в феврале Киев сообщил, что вводит чрезвычайные меры в энергетике.

При этом, по словам Насалика, украинские электрогенерирующие предприятия уже готовятся к импорту антрацита из Южной Африки.