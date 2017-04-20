Скрипка предложил отправить в гетто не выучивших украинский

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», - сказал он.

По мнению музыканта, не владеющие украинским языком жители страны «имеют полное право искать работу в других краях».

«Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую - я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов», - подчеркнул Скрипка.