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Скрипка предложил отправить в гетто не выучивших украинский
Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что живущие на Украине люди должны разговаривать только на украинском языке. Об этом пишет «Украинская правда».
«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ», - сказал он.
По мнению музыканта, не владеющие украинским языком жители страны «имеют полное право искать работу в других краях».
«Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую - я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов», - подчеркнул Скрипка.
Осенью прошлого года в Верховную Раду Украины внесли законопроект, обязывающий общенациональные телеканалы и радиостанции Украины вести 75 процентов эфира на украинском языке. В России инициативу назвали «языковым геноцидом».
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