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Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке

Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке
Фото:
Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке во время представления, сообщили новостному агентству "Интерфакс" в пресс-службе Белгосцирка в четверг.
Инцидент произошел во время выступления вечером 19 апреля. Сообщается, что ЧП произошло во время уже не нового, "обкатанного" номера. Артистка и ее партнер - "давно практикующие, выступающие артисты".
Гимнастка Мария Сюльгина была госпитализирована с переломом левой руки и легким сотрясением мозга.
О причинах происшествия пока неизвестно. Ведется внутреннее расследование.
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