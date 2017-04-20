Российская гимнастка упала с высоты в минском цирке во время представления, сообщили новостному агентству "Интерфакс" в пресс-службе Белгосцирка в четверг.

Инцидент произошел во время выступления вечером 19 апреля. Сообщается, что ЧП произошло во время уже не нового, "обкатанного" номера. Артистка и ее партнер - "давно практикующие, выступающие артисты".

Гимнастка Мария Сюльгина была госпитализирована с переломом левой руки и легким сотрясением мозга.

О причинах происшествия пока неизвестно. Ведется внутреннее расследование.