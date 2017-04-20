Саакашвили обвинили в сотрудничестве с Путиным

Экс-губернатора Одесской области обвинили в работе на президента России Владимира Путина. Об этом заявил народный депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в прямом эфире ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK , где ведущим является сам Саакашвили.

«Сейчас выходит так, что объединяются против президента вместе с Путиным. Ну не идет вам это», — сказал Барна.

В ответ Саакашвили возмутился и перешел на крик. Он отметил, что обвинения на счет его «объединения» с российским лидером для него неприемлемы.

«У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией. Путин сказал, что он хочет меня убить. Ни Порошенко, ни вы не смеете мне сказать, что я работаю с Путиным. Путин считает меня врагом, я борюсь с Путиным», — заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили начал карьеру телеведущего в конце марта. По его словам, в передаче «Другая Украина» страну покажут такой, «какой ее не показывает больше ни один канал».

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го.