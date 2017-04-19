Главные события у вас в почте
Суд ООН отказал Киеву по иску к России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма
Международный суд ООН отказал Украине в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает ТАСС.
Ранее суд ООН начал оглашать решение по иску Украины против России.
16 января Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Оставить комментарий