Суд ООН отказал Киеву по иску к России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН отказал Украине в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает ТАСС.

Ранее суд ООН начал оглашать решение по иску Украины против России.

16 января Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.