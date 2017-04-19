Порошенко резко понизил рейтинг украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что армия страны занимает восьмое место среди европейских армий. Об этом он сказал в ходе визита в Великобританию, передает пресс-служба главы государства. В конце 2016-го года он называл Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильнейшими в Европе.

«Украина — боец. Если Вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим пять процентов нашего ВВП — больше, чем некоторые члены НАТО . Сегодня украинская армия занимает восьмое место в Европе», — заявил Порошенко.

Он добавил, что ВСУ — единственные, кто не только столкнулся с «российской агрессией», но и эффективно ее сдерживают.

10 февраля Порошенко высказал мнение, что Вооруженные силы страны могут противостоять любой армии мира, в том числе и российской. В декабре 2016-го он назвал ВСУ сильнейшими в Европе. По его словам, армии жители Украины сейчас доверяют так же, как и церкви. «Мы прошли дистанцию, когда добровольцы держались только силой волонтеров, к армии со своим боевым духом, своей мотивированностью, своим патриотизмом, своим профессионализмом», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.