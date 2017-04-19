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Суд ООН отказал Киеву по иску к России по конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Суд ООН отказал Киеву по иску к России
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Киеву отказано в требовании установить обеспечительные меры в отношении Москвы по конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Соответствующее решение принял Международный суд Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает телеканал Russia Today.
Украина утверждает, что Россия нарушила две конвенции организации – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Кремле все обвинения отрицают. Иск против России украинская сторона подала в Гааге 16 января. В министерстве иностранных дел заявили, что киевские власти используют международный суд для озвучивания политизированных обвинений.
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