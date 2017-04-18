На Запорожской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков

На Запорожской атомной электростанции отключён от сети энергоблок №6. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

«18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока.

«Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону», — подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время выясняются причины срабатывания автоматики.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в связи с балансовым ограничением от энергосети был отключён второй энергоблок Запорожской АЭС.